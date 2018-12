Burgemeester sluit twee panden in Sliedrecht

Burgemeester Bram van Hemmen heeft donderdag twee panden in de gemeente Sliedrecht laten sluiten. Het gaat om een bedrijfspand aan de Leemansstraat en een horecagelegenheid aan de Rembrandtlaan.

In de Leemansstraat werd begin november een drugslab aangetroffen. Een 19-jarige man uit Nijmegen en een 26-jarige Hagenaar werden toen opgepakt. Het is volgens de gemeente voor het eerst dat in Sliedrecht een pand sluit omdat er harddrugs is gevonden.

"We willen een krachtig signaal afgeven dat voor dit soort bedrijvigheid geen plaats is in Sliedrecht", zegt Van Hemmen over deze sluiting. Het bedrijfspand is gesloten voor een half jaar.



Café Bar Rembrandt aan de Rembrandtlaan gaat voor drie maanden dicht. Bij een controle halverwege december door onder meer de gemeente, belastingdienst en politie werden in deze zaak en een horecapand aan de Kerkstraat signalen gevonden die wijzen op illegale gokactiviteiten. Ook werd een gasdrukrevolver en zwaar illegaal vuurwerk gevonden.

De burgemeester sluit het pand aan de Rembrandtlaan. De drank- en horecavergunning van beide panden is ingetrokken, omdat deze dezelfde exploitant hebben.

"Ik kijk tevreden terug op de actie die een goed voorbeeld is van een gezamenlijk aanpak van overheidsdiensten waarmee we ondermijning bestrijden", besluit de burgemeester.