Brard weer hoofd jeugdopleiding bij Feyenoord

Stanley Brard keert weer terug als hoofd jeugdopleidingen bij Feyenoord. Hij volgt Richard Grootscholten op, die in november moest vertrekken. Brard was van 2005 tot 2013 ook al hoofd jeugdopleiding van de Rotterdammers.

In zijn eerdere periode op Varkenoord werd de Feyenoord Academy vier keer op rij verkozen tot de beste jeugdopleiding van Nederland. Onder anderen Tonny Vilhena, Jordy Clasie, Georgino Wijnaldum, Stefan de Vrij en Bruno Martens Indi braken door.

Na zijn vertrek bij Feyenoord was Brard werkzaam bij Qabala Football Club in Azerbeidzjan en de Japanse club Nagoya Grampus Eight als hoofd jeugdopleidingen.