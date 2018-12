Marjorie droomt van een Kuip-duet met Marco Borsato

De Capelse zangeres Marjorie Lammerts hoopt op een zinderende en onvergetelijke zomer. Ze wil een duet zingen met Marco Borsato als die zijn reeks concerten gaat geven in De Kuip. Er is zelfs al een actie gestart; 'Help Marjorie De Kuip in'.

De droom van Marjorie kent een bijzonder oorsprong. "Mijn vriendin is kaartlegster en voorspelde twee jaar geleden dat ik met Marco Borsato zou optreden. Zo concreet was het." Toen Marjorie tijdens een vakantie in Thailand hoorde van Borsato's concertreeks wist ze dat het moment gekomen was.

Ze kent Borsato vluchtig uit artiestenwereldje. Lammerts heeft al een lange carrière, scoorde hits als BYentl en was lid van de formatie Mai Tai. Ook tijdens de kerstdagen is haar stem vaak te horen, vanwege haar kerstnummers. Een optreden in een volle Kuip moet de kroon op het werk vormen.



Ze ziet het al helemaal voor zich. Met een glimlach: "Een heel mooi duet, een prachtige outfit, haren helemaal goed. Wat is er mooier dan een optreden in de buurt waar je opgroeide, met een geweldig orkest en een fantastische zanger. Het is een spannend idee, maar ik heb voor heter vuren gestaan. Ik ben er klaar voor."