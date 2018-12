Deel dit artikel:













Stedelijk Museum Schiedam trekt meer bezoekers Kerststallenshow: Foto: Roel Dijkstra

Het Stedelijk Museum Schiedam heeft dit jaar 53.000 bezoekers getrokken. Dat is een ruim ruim acht procentmeer dan in 2017. Er waren twintig tentoonstellingen in het museum.

Directeur Deirdre Carasso is vooral trots op de samenwerking met andere instellingen. "Nieuw is Mijn Schiedam, waarbij het museum samen met mensen uit de stad werkt aan projecten van, door en voor de gemeenschap." Het museum sluit het jaar af in kerstsfeer met handgemaakte kerststallen en Kerstival, het festival in het teken van kerst voor families. Tegelijkertijd zijn de tentoonstelling Corneille, zijn wereld, Familie, Ma en de liefdescollages van kunstenaar Gijs Assmann te zien.