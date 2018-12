Trip mag aan de fysiotherapie

Trip moet de komende tijd veel in de bench zitten om te voorkomen dat de plaat in zijn poot verschuift

De gedumpte Staffordshireterriër Trip is er nog lang niet, maar mag wel beginnen met buig- en strekoefeningen. Dat laat de Dierenbescherming weten, nadat de pup op controle is geweest bij de dierenarts.

Trip werd half december gevonden langs de Maeterlinckweg in Rotterdam-Zuid. Hij had een gebroken poot, was ondervoed en niet gechipt. De hond was niet als vermist opgegeven. Hij werd daarom ondergebracht in het asiel van Spijkenisse.

Kap op

De breuk in de poot bleek niet van vandaag of gisteren. Het was daarom de vraag of herstel nog wel mogelijk was.

Vorige week werd Trip geopereerd door een orthopedisch chirurg. Ronald Bosch wist een plaat met zeven pennen te plaatsen in de gehavende poot.

"Helaas blijkt de onderste groeischijf van de poot te zwaar beschadigd om te kunnen herstellen, maar met de juiste zorg en begeleiding zal het dier hier hopelijk in de toekomst toch goed mee kunnen lopen."

Trip moet de komende vijf dagen met een kap op lopen, zodat de wond goed kan herstellen. Ook moet hij veel in de bench zitten, omdat de plaat nog altijd kan verschuiven bij een abrupte beweging.

De circa vier maanden oude pup verblijft niet meer in het asiel, maar in een gastgezin. Zijn vaste verzorger gaat vijf keer per dag oefeningen met hem doen. Ook wordt Trip de komende maanden gesocialiseerd en getraind. Daarna gaat de Dierenbescherming op zoek naar een "gouden mandje" voor 'm.

[article:176392/Trip de hond heeft plaat in poot]