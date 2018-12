Ontvoerde Oud-Beijerlandse zusjes nog steeds spoorloos

Moeder Daniëlle van der Pligt zit tijdens de feestdagen opnieuw zonder haar dochters Zeliha (8) en Semiha (7). De zusjes uit Oud-Beijerland werden bijna anderhalf jaar geleden ontvoerd door hun vader tijdens een vakantie in Turkije. Nadat de Turkse rechter besloot dat de meisjes bij hun moeder horen te zijn verdween de man met de kinderen van de radar.

Die uitspraak vond plaats op 3 oktober. Justitie heeft de vader opgeroepen voor verhoor, maar daar heeft hij geen gehoor aan gegeven. “Hij is spoorloos”, aldus moeder Daniëlle.

Het enige dat de Oud-Beijerlandse kan doen is afwachten en politie en justitie in Turkije hun werk laten doen. “Dat is moeilijk. Maar ik moet sterk blijven voor als mijn meiden terug komen. Dan mag ik geen gebroken moeder zijn.”

Het is inmiddels al zo’n vier maanden geleden dat Daniëlle haar kinderen sprak. Tijdens de rechtszaak moest de vader zich nog houden aan een omgangsregeling. Maar nu is er totaal geen contact meer. “Ik weet niet hoe het met ze gaat, maar ik vrees niet goed. Ze gaan ook niet naar school.”

Klasgenootjes van Zeliha en Semiha liepen dit jaar nog een sponsorloop om geld in te zamelen. De kosten voor een advocaat en het vele heen en weer vliegen van en naar Turkije werden te hoog voor Daniëlle om alleen te dragen.

"Ik ben daar heel dankbaar voor. Zonder alle financiële, maar ook mentale steun had ik het echt niet volgehouden.”