Bouw Zalmhaventoren populair onder fotografen.

Veel bewoners van het Rotterdamse Scheepvaartkwartier, waar de hoogste woontoren van de Benelux komt te staan, maken dagelijks foto’s van de bouwplaats en zetten die op internet.

Marian Voesenek, ook wel bekend als Twitter Oma, volgt het project vanaf haar balkon recht tegenover de bouwplaats. Voesenek woont al sinds de jaren 70 in het Scheepvaartkwartier en maakt al vanaf het begin foto’s.

"Toen ik hier kwam wonen was de Zalmhaven er nog. Met het gebouw van de Nedlloyd en opslag van de Bijenkorf. Op een gegeven moment werd de haven gedempt, de Erasmusbrug kwam, er werd hier gesloopt, gebouwd en nu komt er dus een hele grote toren en nog twee kleintjes van 20 etages."

Van procederen naar fotograferen

Dat de torens er komen vindt ze eigenlijk niet leuk. Ze is bang dat er door de hoogbouw recht voor haar appartementencomplex veel zonlicht verdwijnt. Buurtbewoners hebben daarom jarenlang geprocedeerd om de toren tegen te houden. Voesenek: "Ik had ‘m liever op een andere plek gezien. Maar we zijn wel blij dat er iets anders komt dan dat lelijke Nedlloydgebouw. Dat dat weg is, is een grote opluchting."

Nu de toren er toch komt vindt ze het bouwproces wel uniek. Iedere dag als ze de gordijnen opendoet, kan ze zien wat er op de bouwplaats gebeurt. Met haar mobiel ze al vele, vele foto’s gemaakt, die op Twitter terecht kwamen. En naast Marian Voesenek zijn nog veel anderen die alles vastleggen en online delen.

Over schutting kijken

Voor de bouwers is het een leuke ervaring dat er zo met het project meegeleefd wordt. Wouter van der Zwan van BAM: "Je ziet af en toe camera’s over de bouwschutting verschijnen. Mensen vragen wanneer er een webcam komt en er komen verzoeken voor kijkgaten in de schutting. Dat willen we nu gaan doen."

De bouwers kennen Marian Voesenek goed. Ze zien met grote regelmaat haar foto’s op internet voorbijkomen. Van der Zwam: "Het is natuurlijk prachtig om mensen die hier dichtbij wonen en op de bouwplek kijken een soort ambassadeur zijn. Dat kenmerkt deze omgeving hier ook wel. De mensen zijn enthousiast en die willen we graag meenemen in het bouwproces."

Eens was het dus de Zalmhaven, straks is dit het gebied van de hoogste woontoren van de Benelux, Toch zijn er blijvende herinneringen. Marianne Vroesenek heeft geregeld dat een aantal bolders uit de kademuur bewaard zijn gebleven. Ze kreeg een exemplaar voor haarzelf. Vier andere bolders zijn in de verschillende entrees van de flat geplaatst.