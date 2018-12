Deel dit artikel:













Rotterdamse politie vindt zestig kilo harddrugs in auto Archieffoto (Politie Eenheid Rotterdam)

De politie heeft in de Rotterdamse wijk Oosterflank een Fransman aangehouden die tientallen kilo's harddrugs in zijn auto had verstopt. De man viel zaterdag op, omdat er op de Kramerstraat allerlei andere mannen rond zijn auto hingen.

Een getuige vertrouwde het niet en belde de politie. Toen agenten bij de auto kwamen kijken, was de Fransman zo nerveus dat een onderzoek werd ingesteld. De man vertelde nog dat hij net in een huis was geweest. Daar bleken meerdere vuurwapens, 3,5 kilo drugs, versnijdingsmiddelen en zo'n 23 duizend euro te liggen. Bij onderzoek aan de auto bleek dat er verborgen ruimtes waren gemaakt waarin bijna zestig kilo cocaïne en heroïne lag. De 39-jarige Fransman en twee mannen van 38 jaar, die in het huis waren, zitten vast.