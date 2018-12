Kliekjes na de kerst creatief op het menu

Als je zelf nog dagen van de overvloedige kerstmaaltijden kan eten dan kun je je voorstellen dat ook restaurants veel ingrediënten van kerstgerechten over hebben. Een Capels restaurant heeft er een jarenlange traditie van gemaakt om te voorkomen dat er eten wordt weggegooid: de Kliekjes Deal.

Gaston Scholte chef-kok van restaurant Fuiks Eten en Drinken heeft nog allerlei ingrediënten over na de kerstdiners van de afgelopen dagen. Bouillon, zwaardvis, sukade stoof, sausen en in de koelkast hebben we nog tomaten. Daar proberen we zoveel mogelijk mee te doen, maar het is wel eten wat de pot schaft vanavond, onze gasten kunnen kiezen uit vlees of vis."

Als alle kliekjes verwerkt zijn tot gerechten dan gaat de keuken flink opgeruimd het nieuwe jaar in, vertelt de chef-kok: "Op 30 december gaan we dicht en en dan willen een lege koelkast achterlaten, want anders moeten we het weggooien en dat willen we we niet."

"Ja dat zou zonde zijn", vinden ook twee gasten die net aan tafel zitten. De beperkte keuze van gerechten vinden ze niet erg. "Het is ook goedkoper en dat is mooi meegenomen."