Lieke duikt elke dag de koude Lek in voor leeftijdgenootjes in Nicaragua

Het was in augustus en het begon als een grapje. Arie Stam daagde zijn kinderen uit om tot aan het nieuwe jaar elke dag een duik te nemen in de Lek. Drie zwemmers haakten al snel af. Maar dochter Lieke trotseert tot nu toe elke dag trouw de kou.

De Nieuw-Lekkerlandse zwemt niet voor zichzelf, maar voor een goed doel: tienermeisjes in Nicaragua. Al met al heeft ze al zesduizend euro opgehaald. Een deel van het geld is al binnengekomen door de nieuwjaarsduik, die de familie Stam op 1 januari vanaf het strandje acher hun huis organiseert. De minimale inleg daarvoor is 25 euro.

Met het geld helpt ze mee om tienermeisjes in Nicaragua een veilig onderkomen geven. Er zijn daar veel gebroken gezinnen, weet ze, en veel meisjes hebben te maken met stiefvaders die over de schreef gaan. Door het project, waar een dorpsgenoot mee begon, kunnen de meiden een veilig onderkomen krijgen.

De bouw van een huisje in het Midden-Amerikaanse land kost zo'n tweeduizend euro. Op papier heeft Lieke dus al drie pandjes bij elkaar gezwommen. Wie wil dat het er nog meer worden kan een geldbedrag overmaken op rekeningnummer: IBAN NL40 RABO 0175208204 onder vermelding van 'zwemmen voor Nicaragua.

Afzien

Lieke zwemt tot aan het einde van het jaar door. Het is behoorlijk afzien soms, want het water is maar vier graden. "Ik ga meestal 's morgens voor schooltijd", zegt ze, "dan heb ik het maar gehad."

En ja, er waren heus momenten dat ze ermee wilde stoppen. In november bijvoorbeeld, toen het even zo Siberisch koud was. Maar toen bedacht ze dat ze al over de helft was met haar actie. En trok ze toch weer haar bikini aan om kopje onder te gaan in de rivier achter haar woonhuis. "Ik dacht: ik ben er bijna, nou ga ik het volhouden ook."