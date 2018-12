Deel dit artikel:













Rogier Veenstra nieuwe trainer ASWH Logo ASWH

Rogier Veenstra is de nieuwe trainer van derdedivisionist ASWH uit Hendrik Ido Ambacht. De 31-jarige trainer maakt de overstap van GOES uit Zeeland en volgt Cesco Agterberg volgend seizoen op. De jonge trainer heeft een verleden in het betaalde voetbal en speelde daarin voor NAC Breda, Excelsior en HFC Haarlem, maar richtte zich vanwege blessures al snel op zijn trainerscarrière.

ASWH was op zoek naar een nieuwe trainer omdat Cesco Agterberg vanaf volgend seizoen te maken kreeg met veranderende werkomstandigheden en daardoor moest vertrekken bij de club uit Hendrik Ido Ambacht. Veenstra is dit seizoen bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer in Zeeland. In zijn eerste seizoen promoveerde hij direct naar de derde divisie, waar zijn ploeg nu in uit komt. Daarnaast won hij ook de districtsbeker Zuid. Eerder was hij als trainer actief bij Zeelandia Middelburg en in de jeugd van JVOZ.