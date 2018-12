'Op iedere hoek een fik in Vlaardingen'

Weer een traditie die sneuvelt. Dat is het gevoel bij veel Vlaardingers bij het verbod op de Oud en Nieuw-vreugdevuren in hun gemeente. Omdat het veiligheidsplan van de organisatie volgende burgemeester Jetten niet deugde, is er zelfs een noodverordening van kracht in Vlaardingen.

"Dan maar een fikkie op iedere straathoek", zegt Ardie de Bie namens de organisatie van het vreugdevuur aan de Marathonweg. Er is een soort kat- en muisspel ontstaan tussen de gemeente en de vuurfanaten. Terwijl Vlaardingen mobiele camera's heeft geplaatst, zichtbaar en onzichtbaar, en met hoge boetes en celstraffen dreigt, proberen de vreugdevuurbouwers hun wens voor een brandstapel heet te houden.

Donderdagmiddag gingen vuurvaders en hun kinderen hutten bouwen van pallets. In het zicht van een mobiele veiligheidscamera. Natuurlijk was er een kampvuur en uiteraard ging daar ook een pallet op. De politie en gemeente gedoogde het tot even na 16:00 uur toen het terrein aan de Maassluissedijk door gemeentewerkers werd schoongemaakt.

Dreigementen

Ardie de Bie heeft geen goed woord over voor de verbod van Jetten. "Waar zijn ze in Vlaardingen mee bezig? We hadden een prima plan, maar worden nu weggezet als criminelen", zegt hij naast wat brandende pallets.

"Nou dan maar op iedere straathoek een vuurtje, ik hoop echt dat dat gaat gebeuren". Ronduit boos is hij over het verwijt van burgemeester Jetten dan ze bedreigd is in deze affaire. " Er zijn harde woorden gevallen ja, maar geen dreigementen", aldus De Bie.

Buurtapp

De organisatie ontkent dat het ergens in een loods kerstbomen of pallets heeft opgeslagen om een spontaan vuur te bouwen. Inmiddels heeft de gemeente en de politie een extra buurtapp in het leven geroepen, waarin wordt gevraagd om tips als er verdenkingen zijn van brandstichting.

Burgemeester Jetten verklaarde vorige week nog alles op orde te hebben en extra mensen in te zetten om Oud en Nieuw ook in Vlaardingen rustig te laten verlopen.