Nederlandse korfballers starten Korfbal Challenge in Rotterdam met zege op Suriname

Het Nederlands Korfbalteam (TeamNL Korfbal) is de Korfbal Challenge in het Topsportcentrum in Rotterdam donderdag begonnen met een makkelijke overwinning tegen Suriname. Het werd in Rotterdam-Zuid: 24-15. Namens Oranje kwam PKC'er Laurens Leeuwenhoek even in het veld. Olav van Wijngaarden (ook PKC) bleef op de bank.

Nederland begon furieus aan het duel. Suriname kreeg, net als Oranje, veel kansen, maar TeamNL Korfbal benutte in de beginfase als enige die kansen. Het kwam op 5-0 en liep verder uit naar een 12-3 voorsprong bij rust.

De wedstrijd was beslist, maar Suriname kreeg daarna de handen van het publiek nog wel een aantal keer op elkaar. Het kwam aan de hand van de goed spelende Ivan Ivan Karsters een aantal punten dichterbij Oranje, maar écht spannend werd het niet meer. Surinamer Karsters werd door het publiek daarna wel uitgeroepen tot speler van de wedstrijd.

Bondscoach van Suriname en oud-DeetosSnel-trainer, Riko Kruit, was redelijk tevreden over de wedstrijd, maar hoopt vooral geld op te halen voor zijn ploeg. Er is voor de Surinaamse ploeg namelijk geld nodig om deel te kunnen nemen aan het komende WK. "We proberen nu alles. We hebben nu op korte termijn 25.000 euro nodig om daar naar toe te gaan. Hoe we dat binnen gaan halen, maakt niet zo uit. Maar voor de lange termijn is het belangrijk dat we korfbal herintroduceren in Suriname. We zoeken een Surinaamse partner die daar oren naar heeft."

Experimenten

Tijden de Korfbal Challenge, dat tot 30 december duurt, wordt traditiegetrouw geëxperimenteerd met de spelregels. Zo gaat bijvoorbeeld de schotklok nu pas lopen als de bal in het aanvalsvak is en krijgen spelers met een gele kaart een directe straf. Oud-PKC-speler en bondscoach van Oranje; Wim Scholtmeijer, is blij met de experimenten. "Ik vind dat de snelheid wordt verhoogd, dat we de gender equality bevorderen en het lik op stuk beleid, met de gele kaart, is gewoon goed."

Winst voor TOP en Fortuna

Er werden op 27 december tijdens de Korfbal Challenge nog twee andere wedstrijden gespeeld. Fortuna/Delta Logistiek-Chinees Taipei eindigde in 17-14 en TOP/SolarCompleet versloeg 'Talent TeamNL Korfbal' met 27-22.

Morgen staan de wedstrijden Talent TeamNL Korfbal - China, Fortuna/Delta Logistiek - Suriname, TeamNL Korfbal - Chinees Taipei en Dimonds - TOP/SolarCompleet op het programma in het Topsportcentrum.

Bekijk hierboven de interviews met Wim Scholtmeijer en Riko Kruit. Daar zijn ook interviews met PKC-speler Olav van Wijngaarden en speler van de wedstrijd Ivan Karsters te zien.