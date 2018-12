Deel dit artikel:













Ben Crum uit kritiek op spelregels Korfbal Challenge: 'Grote fantasie' Ben Crum

De Korfbal Challenge in het Topsportcentrum in Rotterdam is in volle gang. Nationale en internationale korfbalploegen nemen het van donderdag 27 december tot en met zaterdag 30 december tegen elkaar op. Tijdens het toernooi wordt altijd geëxperimenteerd met spelregels. En daar is PKC-icoon en coach van China, Ben Crum, het niet mee eens.

Ook dit jaar werd er tijdens het toernooi dus geëxperimenteerd met de regels. "Ik vind de tijdslimieten niet deugen", begint Crum. "De vrije bal deugt niet. Het is gewoon niet een goed experiment. En bovendien moet je je realiseren dat China en Chinees Taipei hier zijn om voorbereidingen te doen voor de Wereld Kampioenschappen. Dan krijg je experimenten die helemaal er niet toe doen in de zomer. Dan experimenteer je ten koste van heel veel geld. Alleen maar om zelf maar weer een experiment te bedenken. Het is een grote fantasie. Ze zuigen maar iets uit de duim", zegt Crum tegenover RTV Rijmmond. Crum pleit voor wedstrijden met 'gewone' spelregels. "Zeker nu dit toernooi een internationaal karakter krijgt. Dan moet je niet meer Nederlandse spelregels opleggen die toch niet echte spelregels worden." Bekijk hierboven heel het gesprek met Ben Crum over de spelregels én ook over de wedstrijd en ontwikkeling van zijn land China.