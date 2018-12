Deel dit artikel:













Vermomde mannen overvallen restaurant Capelle aan den IJssel Het Zalmhuys in Capelle aan den IJssel

Restaurant het Zalmhuys in Capelle aan den IJssel is in de nacht van donderdag op vrijdag overvallen. Wat er is meegenomen, is niet duidelijk.

Volgens een medewerker van het restaurant naast de Van Brienenoordbrug kwamen in de loop van de nacht drie vermomde mannen de zaak binnen. Een paar uur later belde het slachtoffer de politie. De medewerker is niet gewond geraakt.