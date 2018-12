Rechter neemt besluit over voorarrest Bekir E.

De raadkamer besluit vrijdag of de man die verdacht wordt van het doodschieten van de Rotterdamse Humeyra langer blijft vastzitten. Het voorarrest kan met maximaal drie maanden worden verlengd.

Humeyra werd anderhalve week geleden doodgeschoten op het Designcollege aan de Essenburgstraat in Rotterdam-West. De verdachte is het ex-vriendje van de 16-jarige. Humeyra had al meerdere keren aangifte tegen hem gedaan wegens bedreiging en mishandeling. Hij had inmiddels een contactverbod opgelegd gekregen.

Een tweede verdachte, vermoedelijk ook een inzittende van de auto, werd vorige week aangehouden. Hij is inmiddels weer op vrije voeten. Justitie is tegen dat besluit van de rechter-commissaris in beroep gegaan.

Donderdag werd bekend dat er een derde verdachte is opgepakt in de zaak. Deze 31-jarige Rotterdammer zat samen met Bekir E. in de auto, vlak voor de schietpartij.