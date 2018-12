Deel dit artikel:













Drukste zomer ooit op Rotterdam The Hague Airport

Als je van de zomer op vakantie bent geweest, heb je het ongetwijfeld gemerkt: het was uitzonderlijk druk op Rotterdam The Hague Airport. En dat is ook niet raar, want het vliegveld heeft de drukste zomer ooit achter de rug.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er vlogen zo'n 686 duizend mensen via Rotterdam, dat is een groei van bijna negentien procent ten opzichte van vorig jaar. Verder in het land Ook Eindhoven Airport en Schiphol deden het goed. In Eindhoven waren bijna 1,9 miljoen passagiers te vinden en van Schiphol maakten bijna twintig miljoen mensen gebruik. De piek lag op 10 augustus, toen waren er maar liefst 269 duizend vakantiegangers op de Amsterdamse luchthaven. Met het vrachtverkeer op de Nederlandse luchthavens ging het iets minder, dat nam namelijk af.