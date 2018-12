Deel dit artikel:













Opnieuw autobrand in Vlaardingen Foto: MediaTV

Aan de Vossiusstraat in Vlaardingen is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto in vlammen opgegaan. Een tweede auto, die ernaast stond, raakte beschadigd.

Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. In Vlaardingen zijn met enige regelmaat autobranden. Begin deze maand was het nog raak op het industrieterrein Vettenoord, waar brand woedde in een camper, busje en vrachtwagen. Lees ook: Meerdere autobranden in Vlaardingen