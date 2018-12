Adoptieouders op bezoek bij Gusti en Janny 130

Adopteer Een Koe. Dat is een landelijk project waar de Giessenburgse melkveehouderij van de familie De Groot graag aan meedoet. Sinds juni hebben negen mensen tien koeien geadopteerd. Het is de bedoeling dat het project in 2019 nog verder wordt uitgebreid.

Voor 50 euro per jaar ondersteun je de koe en mag je -op afspraak- onbeperkt op bezoek bij jouw koe. Thomas Loos uit Zwijndrecht is zo'n adoptievader. Hij heeft betaald voor koe Gusti.

Thomas loopt op z'n gemakje door de stal, in zijn nette schoenen en overhemd: "Eigenlijk had ik zelf boer willen worden, maar ik werk nu op een kantoor. Dit is een mooie gelegenheid om wat vaker op een boerderij langs te komen. Ik ben helemaal in m'n element en koeien zijn fantastische beesten."

Janny 130

Een bijzonder bezoekje is het ook voor Herman en Ineke Boelen uit Hardinxveld. Hun koe was drachtig toen ze haar adopteerden. Herman: 'We wisten dat het er aan zat te komen, en toen kregen we een bericht, mét foto, dat onze koe Janny 112 een kalfje had gekregen. En vandaag komen we Janny 130 - want zo heet het kalf - voor het eerst bezoeken".

Het is niet zo dat het twee weken oude kalfje nu automatisch óók van Herman en Ineke is, maar leuk vinden ze haar wel. Hoewel Janny 130 erg schichtig is lukt het Herman haar een aai te geven.

Koeienborstel

Boerin Pauline de Groot is van plan het project volgend jaar voort te zetten. "Ik vind het belangrijk dat mensen weten hoe wij hier werken. Kom alsjeblieft langs, kijk hoe het er aan toegaat op een boerderij. We hebben geen geheimen."

En dat blijkt als ze vertelt waar het geld van de geadopteerde koeien aan uit is gegeven. Pauline: "We geven dat uit aan het verbeteren van het welzijn van onze dieren. We hebben van het geld nieuwe dekjes - een soort bodywarmers- voor de kalfjes gekocht en een fijne koeienborstel".

En hoe is het met de koe die RTV Rijnmond adopteerde? Nou, Wakkie Bella staat er nog steeds blakend van gezondheid bij, tussen de andere puberkoeien. Ze doet ons de groeten.