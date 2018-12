Vuurwerkverkoop gestart: Michel (12) heeft voor 250 euro aan knallers binnen

De vuurwerkverkoop is gestart. Vanaf vrijdag tot en met maandag kunnen pijlen, rotjes en grondbloemen aangeschaft worden. De 12-jarige Michel en Gerwin kunnen niet wachten.

Stiekem

"Ik heb nu een aantal potten", vertelt Michel enthousiast vanuit een vuurwerkwinkel in Papendrecht. "En een gratis fontein." Zijn aankopen heeft hij voor zich op de grond uitgestald, hij heeft voor 250 euro aan vuurwerk gekocht. Zijn neef Gerwin mag eigenlijk geen vuurwerk kopen, maar hij gaat gewoon met Michel mee. "En dan haal ik stiekem wat."

In allerlei winkels in Nederland kan de komende dagen vuurwerk worden aangeschaft. Het online bestellen was al eerder mogelijk, namelijk vanaf half november. Er zitten minimumleeftijden aan verschillende soorten vuurwerk: zo kan een twaalfjarige minder kopen dan iemand van 18. Voor het eerst moeten verkopers dit jaar lanceerstandaards meeleveren.

Aansteeklont

Die lanceerstandaard, die hebben Michel en Gerwin. Of ze die ook gaan gebruiken is een tweede. Net als bij de speciale aansteeklont twijfelen ze namelijk nog. "Ik heb wel een lont, maar ik ga gewoon een aansteker gebruiken", zegt Michel stoer. De vuurwerkbril draagt hij wel.

"Het is verstandiger om gewoon een aansteeklont te gebruiken", dringt verkoper Berry van Vuurwerktoppers Papendrecht aan. Ondanks de toenemende vuurwerkvrije zones in Rotterdam, verkoopt hij nog steeds aardig wat vuurwerk. "In de voorverkoop heb ik gewoon tien procent geplust."

Twintig minuten

Vooral de Black Thundershot doet het goed. "Een harde knaller die ook de lucht inspringt." Ook de grote sierpotten gaan hard, Berry ziet namelijk een trend. "Mensen willen minder kleine potjes en meer langdurend vuurwerk."

Hij vindt het jammer dat het enthousiasme weg is en vuurwerk veelal negatief in het nieuws komt. "Ik vind het echt jammer dat het vuurwerkplezier door die vuurwerkvrije zones wordt afgenomen. Waarom wordt voor een ander besloten waar er wel of geen vuurwerk wordt afgestoken?", vraagt Berry zich af.

Het duurste stuk vuurwerk dat hij in huis heeft, kost maar liefst 600 euro en weegt 75 kilo. "Maar deze hoef je dan ook alleen maar op straat te zetten en aan te steken. En dan te kijken." En dan zit je gebakken voor twintig minuten.