Container met mogelijk chemisch afval in brand in Ridderkerk Foto: MediaTV

In Ridderkerk heeft vrijdagochtend brand gewoed op een locatie van Rijkswaterstaat. Er stond een container in brand, waar mogelijk chemisch afval in zat. Volgens Rijkswaterstaat ging het om de zoutopslag aan de Schaapherderweg.

Volgens de brandweer dreigde het vuur over te slaan naar een bouwkeet, die in de buurt stond. Bluswerkzaamheden werden bemoeilijkt, omdat er een hoogspanningsmast in de buurt zat. De zoutopslag ligt vlakbij de A15. Er kwam veel rook vrij, maar het verkeer heeft er geen last van gehad.