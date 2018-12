Deel dit artikel:













Zaak aanslag Panorama wordt in juni behandeld Het Panoramapand. Foto: ANP/ Robin Utrecht

Het proces over de aanslag op het pand van weekblad Panorama in Amsterdam, wordt op 20 en 21 juni behandeld. Dat is precies een jaar nadat het pand beschoten werd. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is het onderzoek naar de aanslag zo goed als afgerond.

Bij de aanslag raakte niemand gewond. De volgende ochtend werd Richard Z. (42) uit Woerden opgepakt. Later arresteerden de politie ook John P. (46) uit Spijkenisse en Mike van den B. (25) uit Rotterdam. Het drietal is lid van de Woerdense motorclub Caloh Wagoh Main Triad, die ook in verband wordt gebracht met de moord op een Belgische man in Spijkenisse vorig jaar. Z. is president van die club.

