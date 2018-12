Deel dit artikel:













Gedetineerde ontsnapt uit gevangenis De Schie Foto: ANP

Uit de Penitentiaire Inrichting De Schie in Rotterdam is vrijdagochtend een gevangene ontsnapt. De ontsnapping was rond 09:15 uur.

Het is nog niet duidelijk waarvoor de gevangene vastzat en hoe hij heeft kunnen ontsnappen. De politie is een zoektocht gestart in de omgeving. Heb je iets gezien of heb je foto's? Tip ons via WhatsApp of mail ons!