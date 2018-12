Ontsnapping uit gevangenis De Schie: 'gevlucht in blauwe vuilniszak'

Uit de Penitentiaire Inrichting De Schie in Rotterdam is vrijdagochtend een gevangene ontsnapt. De ontsnapping was rond 09:15 uur.

Volgens justitie gaat het om een jonge man van in de twintig. Hij zat vast vanwege diefstal. Bronnen melden aan RTV Rijnmond dat hij gevlucht is in een blauwe vuilniszak, die werd gedragen door een vriend die net zijn straf had uitgezeten en de gevangenis uit mocht. Justitie kan dit niet bevestigen.

Een omschrijving van de voortvluchtige is nog niet naar buiten gebracht. De politie is een zoektocht gestart in de omgeving.