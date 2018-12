Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ongeluk in Ketheltunnel richting Delft Foto: Politie Schiedam

In de Ketheltunnel richting Delft is vrijdagmorgen een ongeluk gebeurd. Er is een auto in de slip geraakt en daarbij is ook een vrachtwagen geraakt.

De brandweer heeft een beknelde inzittende uit de auto gehaald. Of die persoon gewond was of naar het ziekenhuis is gebracht is onduidelijk. Er waren vrijdagmorgen twee rijstroken afgesloten, maar de tunnel is inmiddels weer open.