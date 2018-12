Deel dit artikel:













‘Midden in de Winternacht’ van Richard Groenendijk op oudejaarsdag op TV Rijnmond

Op maandag 31 december 2018 zendt TV Rijnmond de show ‘Midden in de Winternacht’ van cabaretier Richard Groenendijk uit. In ‘Midden in de Winternacht’ brengt Groenendijk een ode aan alle muzikanten die hem door de jaren heen geïnspireerd hebben. De unieke muzikale voorstelling is op oudejaarsdag vanaf 17.15 uur te zien.

Geschreven door Communicatie

Van Charles Aznavour tot Brigitte Kaandorp en van Toon Hermans tot Liza Minnelli, het hele palet van de cabaretier komt bovendrijven in de unieke feelgoodshow. Naast het muzikale eerbetoon brengt Groenendijk hilarische anekdotes naar voren. In de voorstelling 'Midden in de Winternacht' wordt hij bijgestaan door een zevenkoppige band, waaronder de Zusjes van Wanrooy op hun accordeons. Richard Groenendijk Richard Groenendijk is cabaretier en presentator, bekend van onder andere de Jopie Parlevlietshow en Wie ben ik?. Groenendijk is inmiddels niet meer weg te denken van de televisie en uit de theaters. Hij staat sinds 2016 in het theater met 'Midden in de Winternacht'. Kijk voor meer informatie over 'Midden in de Winternacht' en de volledige feestdagenprogrammering op: https://www.rijnmond.nl/feestdagen