In de kerk meezingen met Queen en Nick & Simon

Luidkeels Nick en Simon meezingen in de kerk, echt vaak komt het niet voor. Zondag kunnen bezoekers van vier kerken in Alblasserdam en Papendrecht het toch doen.

In Papendrecht kunnen mensen terecht bij de Morgensterkerk en de Ontmoetingskerk. In Alblasserdam vindt zondag de zogenaamde 'Top2000-dienst' plaats in de Havenkerk en Bethlehemkerk.

Tijdens deze speciale dienst horen de bezoekers liedjes uit de Top2000 . "En ze mogen ook meezingen natuurlijk", vertelt predikant Birke Rapp uit Papendrecht. "Naar de lijst wordt veel geluisterd en wij sluiten ons daarbij aan."

Live muziek

De dienst heeft alle elementen van een normale, zondagse kerkdienst, maar dan speelt een band liedjes uit de Top2000. "Ze spelen Engelse en Nederlandse liedjes uit de lijst.van Nick en Simon komt voorbij,van De Dijk en we eindigen metvan Queen."

De hippe muziek in de kerk trekt volgens predikanten Birke Rapp en Hans van Walsum uit Alblasserdam ander publiek dan normaal. "Niet iedereen heeft iets met deze muziek, maar een heleboel ook wel." Het publiek is over het algemeen iets jonger tijdens deze viering.