Afscheid van regio Vijfheerenlanden én enige schuttersgilde

De regio Rijnmond verliest per 1 januari haar enige schuttersgilde. Het Schuttersgilde Sint Martinus & Sint Antonius hoort door de herindeling van de gemeente Vijfheerenlanden niet meer bij de provincie Zuid-Holland, maar bij Utrecht.

"We verliezen onze unieke positie", vertelt hoofdman Arie de Jong. "De provincie Utrecht heeft al een gilde in Soest en daar komt er nu dus eentje bij."

Het Schuttersgilde Sint Martinus & Sint Antonius uit Lexmond en Hei- en Boeicop organiseert vooral sociale en sportieve activiteiten. Maar ook de relationele gebruiken als vaandelen, schieten en trommelen worden niet vergeten.

"We zijn eigenlijk een voorloper van wat later de politie geworden is", vervolgt De Jong. "Nu willen we vooral uitdragen dat we zorg willen hebben voor elkaar en onze gemeenschap."

Iedereen die zich wil aansluiten bij het Schuttersgilde Sint Martinus & Sint Antonius is welkom volgens De Jong. "Onze gemiddelde leeftijd is erg hoog", zegt hij. "Het zou mooi zijn om een iets jongere generatie aan ons te binden."