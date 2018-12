Richard Groenendijk sluit jaar af bij RTV Rijnmond

Cabaretier Richard Groenendijk brengt bij RTV Rijnmond een ode aan alle muzikanten die hem door de jaren heen hebben geïnspireerd. Dit doet hij op oudejaarsdag.

Van Charles Aznavour tot Brigitte Kaandorp en van Toon Hermans tot Liza Minnelli: het aanbod is groot. In de show Midden in de Winternacht brengt Groenendijk hilarische anekdotes naar voren, waarbij hij wordt bijgestaan door een zevenkoppige band.

Groenendijk is onder andere bekend van de Jopie Parlevlietshow, Wie ben ik? en de sketch met hondje Tebbie. De show is maandag vanaf 17:15 uur te zien op TV Rijnmond.