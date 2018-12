Deel dit artikel:













Zwaargewonde automobilist mogelijk ook betrokken bij brandstichting Foto: Wil van Balen

De politie onderzoekt of de man die vrijdagochtend is gecrasht op de Oudelandsedijk bij Stad aan t Haringvliet mogelijk ook iets te maken heeft met een brandstichting in de nacht van donderdag op vrijdag.

Lees ook: Automobilist raakt zwaargewond bij Stad aan 't Haringvliet De 38-jarige man wordt in verband gebracht met een autobrand aan de Boomgaarddreef. Daar is kort voor de crash een auto in vlammen opgegaan. De politie heeft aanwijzingen dat de man daar iets mee te maken heeft. De bestuurder uit Hellevoetsluis is vrijdagochtend na het ongeluk met een spoedtransport overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is nog niet verhoord door de politie.