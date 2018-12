Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Onderzoek dood zanger Jack Cross (61) levert niets op Foto: MediaTV

Wat is er begin deze week gebeurd met Jack Cross? Het lichaam van de Rotterdamse zanger werd maandag gevonden in het water van de Rijnhaven, maar de familie tast nog in het duister over wat hem is overkomen. De politie deed vrijdagochtend opnieuw onderzoek op die plek. Dat leverde niets op.

Cross - die eigenlijk Koos Kruis heette - was een bekende in de Rotterdamse muziekwereld. Hij trad al jaren en met enige regelmaat op in horecagelegenheden in de regio. "Iedereen in het vak kende hem", zei zangeres Andrea Hazes eerder.

Lees ook: Rotterdamse zanger Jack Cross (61) overleden "Hij is maandagochtend gevonden in het water, met alleen wat pasjes en geld op zak", zegt zijn familie op sociale media. "Helaas zijn er geen telefoon of sleutels gevonden. Zelfs zijn auto is niet aangetroffen." De familie vraagt omstanders om hun ogen en oren open te houden, zodat de auto - een blauwe Renault Capture - opgespoord wordt. Op die manier hoopt de familie een duidelijk beeld te krijgen van de uren voor zijn dood.