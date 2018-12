Deel dit artikel:













Jongen (12) valt in metersdiepe vleermuisgrot Diergaarde Blijdorp Foto: Twitter / @hvw_rijswijk

Een kind van 12 jaar is vrijdagmiddag van een paar meter hoogte gevallen in de oude vleersmuisgrot van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Hij is met onbekend letsel afgevoerd naar het ziekenhuis.

De jongen wilde zijn oma laten schrikken en klom op de balustrade. Dat ging fout en resulteerde in de metershoge val. Hij mocht zich vanwege mogelijk rug- en nekletsel niet bewegen. In eerste instantie meldden hulpdiensten dat de jongen in een put was gevallen in de voormalige vleermuisgrot. Dit bleek niet het geval te zijn. De jongen is volgens hulpdiensten goed aanspreekbaar. Volgens de politie gaat het naar omstandigheden ook goed met de oma: "Zij heeft goed gehandeld en direct met 112 gebeld", aldus een politiewoordvoerder. De Diergaarde Blijdorp gaat de veiligheidssituatie nader onderzoeken. "Je schrikt er natuurlijk wel heel erg van. Het is natuurlijk absoluut niet de bedoeling dat je daar op gaat klimmen, maar uiteraard gaan we dat nog verder onderzoeken", zegt woordvoerster Constance Alderlieste. "De vleermuizengrot bestaat al heel erg lang. Zo'n incident is toch wel weer aanleiding om daar heel kritisch naar te kijken."