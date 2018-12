Deel dit artikel:













Veldrijdster Brand wint in Loenhout Lucinda Brand tijdens een training bij het veldrijden

Lucinda Brand heeft de Azencross op haar naam geschreven. De Dordtse veldrijdster was in Loenhout de snelste in de sprint van een kopgroep van vier.

Brand hield Sanne Cant achter zich. Vorig jaar waren de rollen nog omgedraaid en kwam Brand achter de Belgische wereldkampioene als tweede over de finish. De Azencross is een wedstrijd die deel uitmaakt van de DVV Trofee.