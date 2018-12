Plaatsnaambord van Molenwaard of Giessenlanden hebben?

De gemeenten Molenwaard en Giessenlanden fuseren per 1 januari 2019 tot Molenlanden. Bewoners van de gemeenten die een mooi aandenken willen, kunnen zich melden voor een plaatsnaambord.

"De plaatsnaamborden in Giessenlanden en Molenwaard zijn op veel plaatsen al vervangen door Molenlanden. De oude borden willen we een mooie bestemming geven. Heb jij, als inwoner, interesse in één van deze borden? Meld je dan aan vóór 11 januari 2019", schrijft de gemeente Molenlanden op Twitter.

Inschrijven

De aluminium borden zijn ongeveer een meter dertig lang en zeventig centimeter hoog. Een flinke versiering voor aan de muur. Inwoners die interesse hebben kunnen zich inschrijven voor één plaatsnaambord. Meer dan één bord per persoon geeft de gemeente niet weg.

Als teveel mensen zo'n bord thuis willen, gaat de gemeente loten. Bewoners met interesse kunnen voor 11 januari 2019 een e-mail sturen naar ada.denouden@gemeentemolenwaard.nl. In de mail moet uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer staan. Ook wil de gemeente dan weten welk plaatsnaambord u zou willen hebben.