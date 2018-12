Hugo Borst dolblij: Boijmans koopt collectie 'vergeten' kunstenaar op

'Blij en dankbaar.' Dat is Hugo Borst. Museum Boijmans van Beuningen koopt de hele collectie op van de Rotterdamse kunstenaar Ab Knupker. Deze kunstenaar was in vergetelheid geraakt, maar werd door Borst na zijn dood herontdekt.

Na de ontdekking van Borst werd het werk onlangs tentoongesteld in de Rotterdamse Galerie Frank Taal. Daar was het te koop. Museum Boijmans van Beuningen heeft alles opgekocht.

Museumdirecteur Sjarel Ex vertelt waarom: "Wanneer tijdens je leven niemand naar je werk omkijkt, dan is de kans klein dat het later gebeurt. Al komt het bij uitzondering voor. En hier doet zich dat, hoe kan het ook anders, voor."

Mooie aanwinst

Net als Borst is Ex namelijk heilig overtuigd van de kwaliteiten van de schilderijen van Knupker. "Een mooie aanwinst voor een licht Freudiaans museum dat zijn surreal old heroes nooit vergeet."

Of en wanneer het werk tentoongesteld wordt is nog niet duidelijk. Borst: "Dat is iets voor later. Dat maakt ook niet uit, of het over vijf of vijftig jaar is. Het is gelukkig gezien, bij Galerie Frank Taal. Ik ben Ex ook dankbaar. Hij zag het meteen: heel bijzonder werk."

Om hoeveel geld het gaat is niet bekend. De opbrengst gaat naar de nazaten en naar de galeria, meldt Borst, die samen met boekenuitgever Oscar van Gelderen al langer bezig is in de kunst. Zelf ontvangt Borst geen geld. ,,Ik doe het non-profit."