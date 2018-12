Aboutaleb: Verbod op consumentenvuurwerk gaat er komen

De komst van een verbod op consumentenvuurwerk is slechts een kwestie van tijd. Dat zegt burgemeester Aboutaleb in een eindejaarsinterview met Politiek010, het politieke programma van TV Rijnmond. De burgemeester denkt dat het nog een aantal jaren duurt voor vuurwerk verboden wordt.

"We organiseren met elkaar een crisis, waarvan je van te voren weet dat er op 1 januari slachtoffers zijn", vertelt hij. "Dat noem ik geen mooie traditie."

"Elk jaar zijn er mensen die ledematen kwijtraken, mensen die een oog kwijtraken. Een oog verliezen kost de samenleving een miljoen euro. Tel daarbij op de maatschappelijke schade van een half miljoen euro en de viezigheid op straat. Dan moet je dit eigenlijk niet willen."

Aboutaleb deed eerder met collega-burgemeesters een oproep aan de landelijke politiek om een vuurwerkverbod in te stellen. Dat liep op niets uit. "Ik denk dat het een kwestie van een aantal jaren is voordat we zover zijn", zegt de burgemeester nu.

Daarom hoopt hij op steun uit de samenleving. "Zolang politieke partijen denken dat de mensen moeite hebben met zo'n verbod, zullen ze het moeilijk vinden om deze stap te zetten. Dus zou de samenleving ook eens moeten zeggen: dit is niet de goede richting, laten we alleen mooie vuurwerkshows organiseren zoals bij de Erasmusbrug."

Vuurwerkzones

Volgend jaar wil Aboutaleb vuurwerk in Rotterdam verbieden, behalve in aangewezen vuurwerkzones. Nu bestaan er juist vuurwerkvrije zones in de stad. Met dit voorstel moet de gemeenteraad van Rotterdam nog instemmen. Ook regiogemeenten als Westvoorne en Maassluis zien dit voorstel wel zitten.

10 jaar

In de uitzending van Politiek010 blikt Aboutaleb terug op het afgelopen jaar en op zijn 10 jaar als burgemeester van Rotterdam. Het gesprek met Aboutaleb is zaterdag vanaf 17.00 uur te zien op TV Rijnmond