Brard: 'Elke keer als je een speler aflevert, moet het niveau hoger zijn'

Stanley Brard is terug als hoofd jeugdopleidingen van Feyenoord. De 60-jarige inwoner van Hendrik-Ido-Ambacht werkte van 2005 en 2013 ook al eens met succes in deze functie. ''Elke keer als je een speler aflevert aan de selectie, moet het een niveau hoger zijn'', zegt Brard in gesprek met RTV Rijnmond.

''Automatisch betekent dat dat de eisen hoger worden voor de jongens die gaan komen. Ook als je Europees speelt. Ook daar worden andere dingen gevraagd. Daar moet je aan werken, want de eisen veranderen'', meent de hoofd jeugdopleidingen.

De oud-speler van het kampioenselftal van 1984 is de opvolger van Richard Grootscholten, die in november vertrok door een verschil in inzichten. ''Het is allemaal van horen zeggen. Natuurlijk heb ook ik informatie ingewonnen. Maar ten eerste wil ik eens kijken wat er allemaal speelt en welke vernieuwingen er zijn. In de tijd dat ik er zat, waren er ook vernieuwingen en ik begreep dat die er nu nog steeds zijn.''

Onder leiding van Brard braken, deels uit financiële nood, onder anderen Jordy Clasie, Stefan de Vrij en Bruno Martins Indi door vanuit de jeugdopleiding. Daarvoor zag men Brard als verantwoordelijke. Of maken goede talenten van Brard juist een goede opleider? ''Dat zou kunnen. Maar ik heb toen al gezegd: waar je ook kijkt, in het buitenland of hier in Nederland, er is altijd goede jeugd. Maar het is belangrijk wat je met die talenten dóet.''

Brard kreeg veel reacties op zijn terugkeer bij Feyenoord, de club waar hij zoveel meemaakte. ''Gelukkig alleen maar positieve'', aldus Brard, die weet dat de druk en verwachtingen groot zullen zijn. ''Er worden ook weer eisen aan mij gesteld. Ik heb er zin in.''