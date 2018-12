Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brandweer redt hond uit brandend huis Hellevoetsluis De brand in Hellevoetsluis. Foto: AS Media

Op de Moriaanseweg Oost in Hellevoetsluis is een brand in een bijgebouw van een vrijstaande woning overgeslagen naar het huis. De brand was zo hevig dat het pand voor een groot gedeelte is uitgebrand.

Bij de brand zijn geen mensen gewond geraakt. De bewoners waren niet binnen. De brandweer heeft uit het huis wel een hond gered. Meerdere andere huisdieren worden nog vermist. Om hoeveel huisdieren het gaat, is niet bekend. Wel zouden de bewoners meerdere katten hebben, die misschien zelf al zijn gevlucht. Als het vuur uit is, wordt onderzocht hoe de brand is ontstaan.