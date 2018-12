VIDEO: Sportclub Rijnmond blikt terug op het sportjaar 2018

Nog een paar nachtjes slapen en dan zit 2018 erop. Een goede reden voor Sportclub Rijnmond om terug te kijken op alweer een bomvol sportjaar, want er gebeurde weer genoeg.

In deze uitzending van Sportclub Rijnmond worden ook de nominaties bekend gemaakt voor de Sport Awards Rotterdam-Rijnmond 2018. De uitreiking vindt plaats op maandag 11 februari 2019 tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam Ahoy. Onder alle stemmers verloten we 5x 2 kaarten voor één van de grootste indoor tennistoernooien van de wereld.

Verder blikt presentator Bart Nolles in Sportclub Rijnmond met chef sport Ruud van Os en Feyenoord-watchers Sinclair Bischop en Dennis van Eersel terug op het afgelopen voetbaljaar. Zij nemen de prestaties van Feyenoord, Excelsior, Sparta en FC Dordrecht onder de loep.