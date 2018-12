Deel dit artikel:













Alvarado, Zuijdwegt en Collins genomineerd voor Talent van het Jaar Talent van het Jaar

Ook in 2018 'ontdekten' we vele sporttalenten in onze regio. Een drietal daarvan is genomineerd voor Talent van het Jaar bij de Sport Awards Rotterdam-Rijnmond 2018.

Hieronder zie je de genomineerden en jij mag stemmen wie jij vindt dat de Awards moeten krijgen. Stemmen kan tot en met 31 januari 2019. Onder alle stemmers verloten we 5x 2 kaarten voor het ABN World Tennis Tournament. Ceylin del Carmen Alvarado De 20-jarige veldrijdster uit Rotterdam lijkt een grote toekomst tegemoet te gaan. Dit jaar won ze goud op het EK en zilver op het WK voor beloften. De 20-jarige veldrijdster uit Rotterdam lijkt een grote toekomst tegemoet te gaan. Dit jaar won ze goud op het EK en zilver op het WK voor beloften. Brett Zuijdwegt De 19-jarige korfbalster uit Dordrecht won met Oranje goud op het WK Onder 21 en schoot haar club DeetosSnel hoogstpersoonlijk naar promotie naar de Korfbal League. De 19-jarige korfbalster uit Dordrecht won met Oranje goud op het WK Onder 21 en schoot haar club DeetosSnel hoogstpersoonlijk naar promotie naar de Korfbal League. Darryl Collins De 17-jarige honkballer uit Spijkenisse heeft een weergaloos jaar achter de rug. Met zijn club Neptunus werd hij kampioen van Nederland en won hij de Europa Cup. Ook tekende hij een contract bij Major League Baseball-club Kansas City Royals. De 17-jarige honkballer uit Spijkenisse heeft een weergaloos jaar achter de rug. Met zijn club Neptunus werd hij kampioen van Nederland en won hij de Europa Cup. Ook tekende hij een contract bij Major League Baseball-club Kansas City Royals. Op 11 februari 2019 vindt de uitreiking plaats tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam Ahoy. Via deze link kun je stemmen.