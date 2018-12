Toch nog witte Kerst in Rotterdam: douane vindt vierduizend kilo cocaïne

Drugs verstopt in bodemplaten. Foto: Openbaar Ministerie

Rotterdam blijkt dit jaar toch nog een witte Kerst te hebben gehad. Tijdens de kerstdagen werden bij controles in de haven meerdere partijen cocaïne aangetroffen.

In totaal werd bijna vierduizend kilo drugs verdeeld over tien partijen in beslag genomen. Volgens het Openbaar Ministerie kwamen al die drugs uit Zuid-Amerika.

Er zijn twee mensen opgepakt, eentje daarvan zit nog vast. Alle cocaïne is inmiddels vernietigd.