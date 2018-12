Duizenden kilo's ongewenste groente gered van de ondergang

Wat doe je met elfhonderd kilo gebutste bloemkool? Met 1000 kilo rijpe sinaasappels? Met 270 kilo mango's, 240 kilo zoete aardappelen, en 60 kilo gember?

In de 1e Middellandstraat in Rotterdam West vond vrijdag het 'Kerst is al geWaste Feest' plaats, waar vrijwilligers zich inzetten om afgedankte groente om te zetten in voedzame curry's en soepen.

Ook werden er voedselpakketten gemaakt, bedoeld voor de buurtbewoners. In de video zie je hoe dat ging.

Er kwamen ongeveer 300 mensen op het voedselfeest af. En na een hele dag snijden, hakken en koken was er goed nieuws: bijna alle groente was op.