Kwiskoppen: terugblikken op november in quizvorm

Voetbal in een donker Feyenoord-stadion, de onstuimige intocht van Sinterklaas en de nacht van de brandende auto's in Spijkenisse. Allemaal verhalen uit het nieuws van november.

Elke avond tussen 18:00 uur en 19:00 uur wordt in het laatste uur van Rijnmond Nu op Radio Rijnmond teruggeblikt op de gebeurtenissen van één maand. Vrijdagagavond blikt quizmaster Erik Lemmers terug op november.

Iedereen kan meedoen aan de quiz, via telefoon, tablet of computer. Klik op deze link en meld je aan. Dat hoeft maar één keer en je kan elke avond meespelen, als er weer een nieuwe quiz-terugblik begint.

We geven ook deelnemers de kans om in de studio mee te doen. Elke dag wordt één kanshebber uitgenodigd. Wil je daarvoor in aanmerking komen? Stuur dan een mail naar kwiskoppen@rijnmond.nl.