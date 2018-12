Pompbediende gewond na overval op tankstation

Op een tankstation in Rozenburg is vrijdagavond een overval gepleegd. Het gaat om de pomp aan de Tienmorgenseweg.

Volgens de politie ging de verdachte er na een gevecht vandoor. Een personeelslid liep daarbij verwondingen op aan haar arm. De overvaller vertrok vervolgs richting de Lekstraat.

Hij had geen vuurwapen bij zich, maar of er sprake was van een ander wapen kon een politiewoordvoerder niet zeggen. Bij de overval op de benzinepomp in Rozenburg is niks buitgemaakt.