Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drie gewonden bij steekpartij in Rotterdam Politieauto

Bij een steekpartij in de nacht van vrijdag op zaterdag in Rotterdam zijn drie mensen gewond geraakt. De politie meldt dat de toestand van de slachtoffers zorgelijk is.

De steekpartij was bij discotheek Club Vibes aan de Westersingel. De politie hield in verband met de steekpartij vier mensen aan. Over de toedracht is nog niets bekend.