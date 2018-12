Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hulpverleners opereren man op straat na steekpartij in Rotterdamse Club Vibes Foto: MediaTV

Bij een steekpartij in de nacht van vrijdag op zaterdag in Rotterdam zijn drie mensen gewond geraakt. De steekpartij was bij discotheek Club Vibes aan de Westersingel. Een 22-jarige man uit Ridderkerk was er zo ernstig aan toe, dat hulpverleners hem op straat moesten opereren.

De man is daarna met een andere zwaargewonde man naar het ziekenhuis gebracht. De derde man die gewond raakte, was er minder ernstig aan toe. De politie heeft in verband met de steekpartij vier mensen aangehouden. Dat zijn een 31-jarige Rotterdammer die op de Westersingel werd gearresteerd en drie mannen die later werden aangehouden op de Rembrandtstraat in Ridderkerk. Het ziet er volgens de politie naar uit dat de gewonde mannen vrienden van elkaar zijn en dat ze hun belagers niet kenden. Over de toedracht van de steekpartij bij Club Vibes is verder nog niets bekend.