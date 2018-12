Steekpartij bij asielzoekerscentrum Beverwaard

Bij een steekpartij vrijdagavond bij het asielzoekerscentrum in Rotterdam-Beverwaard is een man gewond geraakt.

De verdachte is na de steekpartij gevlucht. Volgens de politie is het een asielzoeker uit een land dat als veilig wordt beschouwd en van wie al was beslist dat die het land uit moest.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam is de incidenten met dit soort kansloze asielzoekers uit landen als Marokko, Algerije en Tunesië meer dan zat. In oktober zei hij dat deze vluchtelingen niet meer in het AZC in de Beverwaard mogen worden geplaatst.