Overval op Primera in Maassluis

In Maassluis is zaterdagochtend een winkeloverval gepleegd. De Primera-drogisterij aan de Zuidvliet werd overvallen door een ongeveer 20-jarige man.

De overvaller had volgens de politie een mes bij zich. Hij is na de overal aan de achterkant van de winkel over de parkeerplaats weggelopen. Voor zover bekend is hij nog niet opgepakt.

De politie meldt dat de overvaller een donkerblauwe trainingsbroek, een groene trui en zwarte laarzen droeg. Hij zou een blauwe tas met witte strepen bij zich hebben gehad.

Het is niet bekend of hij bij de overval iets heeft buitgemaakt.