Politie pakt vier terreurverdachten op in Rotterdam

In Rotterdam zijn zaterdagochtend vier terreurverdachten gearresteerd. Waar dat was, is niet bekend.

De vier worden verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De locaties waar de verdachten werden opgepakt, zijn door rechercheurs doorzocht. De komende dagen wordt de aard en omvang van de terroristische dreiging geanalyseerd, meldt de politie.

Iets gezien van de invallen in Rotterdam op zaterdagochtend 29 december? Tip de redactie: internet@rijnmond.nl.

Vakantiepark

Het is niet de eerste keer dit jaar dat in de regio Rijnmond terreurverdachten worden opgeapkt. Eind september arresteerde de Dienst Speciale Interventies (DSI) een groep van zeven mannen op verdenking van het plegen van een aanslag tijdens een groot evenement.

Twee verdachten woonden sinds kort in Rotterdam-Hillegersberg, een derde persoon had zich in Vlaardingen gevestigd. De groep had zich geformeerd in Arnhem.

Een van de verdachten zou hebben gezegd dat ze iets wilden doen als "de broeders in Frankrijk". Dat leek een verwijzing naar de bloedige aanslagen in Parijs, in november 2015. Daarbij vielen op verschillende plaatsen in de stad in totaal 137 doden en meer dan vierhonderd gewonden.

Undercoveragenten gaven de verdachten een training op een vakantiepark in Weert. Ze leverden de groep ook wapens. In het huisje was afluisterapparatuur geplaatst. Op die manier verzamelden de undercovers bewijsmateriaal tegen de groep.

In juni werden in Rotterdam-Zuid twee terreurverdachten gearresteerd, die mogelijk een aanslag wilden plegen op het Rotterdamse politiebureau Veranda. Ze maakten ook beelden van de Erasmusbrug. Daarbij werd een lied over sterven als martelaar gezongen.