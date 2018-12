Aboutaleb: 'Rotterdam is stad van twee snelheden'

Over precies een week is Ahmed Aboutaleb 10 jaar burgemeester van Rotterdam. In Politiek010 een uitgebreid interview met de burgemeester, die de stad flink zag veranderen. "Rotterdam is er enorm op vooruit gegaan in veel opzichten, maar blijft een stad van twee snelheden."

Met genoegen kijkt Aboutaleb naar de populariteit van Rotterdam. "De stad is in trek, er komen veel mensen. In West gaan appartementen van de hand voor drie of vier ton. Dat is eigenlijk ongekend. Ook het onderwijs gaat beter."

Maar er is ook een keerzijde, zegt Aboutaleb verwijzend naar het boek van de dit jaar overleden journalist Mark Hoogstad . "We hebben ook armoede, een groep mensen die aan het einde van de maand niet kan rondkomen. Dat aantal daalt, maar blijft met 15 á 16 procent van de Rotterdammers te hoog."

"Ik applaudisseer voor het welvarende deel, maar heb zorgen over het arme deel. Ik denk dat we als stad daar meer barmhartigheid voor moeten organiseren."

Polarisatie

Een ander punt van zorg noemt Aboutaleb de verharding en kloven in de stad. "Dat komt deels door conflicten elders in de wereld: de oorlog in Syrië, de opkomst van IS en aanslagen in Europa. Dat heeft zijn weerslag op de stad."

Om die kloven te dichten is leiderschap nodig, zegt Aboutaleb. "Heus niet alleen op de Coolsingel, maar juist ook in de samenleving. Maar als mijn stad mij daarvoor nodig heeft, wil ik daarbij een rol spelen om groepen die nu tegenover elkaar staan weer met elkaar in gesprek te krijgen." Hij verwijst daarbij onder meer naar de verharde discussie rond Zwarte Piet.

Het volledige interview met Aboutaleb is zaterdag vanaf 17.00 uur te zien in Politiek010 op TV Rijnmond en wordt elk half uur herhaald.